Свят

Земетресение люшна вълшебен остров

Трусът е засечен на около 137 км от Атина

Източник: Снимки: GZT

20 сеп 25 | 9:26
1060
Фатме Мустафова

Земетресение разтърси остров Крит рано сутринта в 8 часа местно време. 

То е с магнитуд 4. По данни на EMSC епицентърът му е бил на 33 км. Регистрирано на 103 км от Ираклион и на 58 км от Ретимно, Гърция. 

Малко по-късно от Европейския средиземноморски сеизмологичен център съобщиха за друго земетресение, но в Егейско море с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер и епицентър 17 км. По техни данни е станало около 8:30 часа местно време. 

Трусът е засечен на около 137 км от Атина и на 52 км от Андрос.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай