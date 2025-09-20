Земетресение люшна вълшебен остров

Земетресение разтърси остров Крит рано сутринта в 8 часа местно време.

То е с магнитуд 4. По данни на EMSC епицентърът му е бил на 33 км. Регистрирано на 103 км от Ираклион и на 58 км от Ретимно, Гърция.



Малко по-късно от Европейския средиземноморски сеизмологичен център съобщиха за друго земетресение, но в Егейско море с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер и епицентър 17 км. По техни данни е станало около 8:30 часа местно време.



Трусът е засечен на около 137 км от Атина и на 52 км от Андрос.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com