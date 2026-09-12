Земетресение люшна вълшебен остров
Трусът е засечен на около 137 км от Атина
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Трусът е засечен на около 137 км от Атина
Вълни до 30 сантиметра може да достигнат и до Япония, Хавай и други острови в Тихия океа
Епицентърът е в близост до няколко румънски града
Той е с магнитут 2.7 по Рихтер
Трусът беше последван от по-малки вторични трусове
5 по Рихтер регистрирано в град Коня
Данните са на Националния Сеизмологичен Център
Епицентърът е с дълбочина 5 км
Три земетресения бяха регистрирани тази нощ и сутринта в района на Сатовча, предаде БГНЕС. Първото е с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер. Земният трус...