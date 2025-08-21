Ето спешните мерки на ДПС-Ново начало срещу водната криза, които одобриха

Заседанието на Комисията по околна среда и водите в НС е след светкавичната реакция на лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по повод водната криза в Плевен и по повод безводието в страната. Колегите от ДПС-Ново начало изработиха много сериозни предложения, които ще решат проблемите. По-важното е, че ние за първи път посочваме източниците на финансиране на мерките за решаване на проблема и средствата за това, както от бюджета, така и с помощта на ББР. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев след заседанието на комисията по околна среда и водите в НС.

Тя се събра извънредно, за да приеме проект за решение за мерки срещу водната криза, изготвен по инициатива на Делян Пеевски. С него парламентът създава национален борд по водите, който ще координира работата на всички институции, които отговарят за водите у нас. Проекторешението бе внесено съвместно от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало.

Държавата има пари и е длъжна да осигури финанси за решаване проблемите на хората, категоричен бе Цонев.

Ние се радваме, че нашите предложения бяха допълнени, развити и подкрепени от доста колеги в парламента, защото те наистина отговарят на очакванията на хората, заяви Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало. Второ – с това решение ние наистина предлагаме спешни мерки. Мерки, които трябва да бъдат взети сега, за да можем да помогнем на хората, които страдат от липса на вода или достъп до некачествена вода, допълни Михайлова.

В решението да се направи един централен орган, който да обедини усилията на институциите, не да ги замени, има възможност да се подготвят стратегически мерки, които да не допускат в следващите години да се изправим пред подобни кризи, подчерта Искра Михайлова. И допълни: „Водата не достига на цялата планета. Водата става основен ресурс. Наша грижа е тя да достига до хората“.

Средствата за обезпечаване на мерките не са основният проблем, въпреки че ние сме се погрижили и за тях. Основният проблем е липсата на координация и бавните административно-бюрократични процедури. Именно затова предлагаме този национален борд по водите, каза Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало.

Ние предлагаме извънредни правомощия и действия на институциите, които ще дадат резултат в рамките на месец-два. Защото ние сме в началото на периода на засушаването и октомври месец нещата ще станат още по-лоши, ако не вземем мерки, посочи Анастасов.

Затова трябват мерки, които в рамките на месец-два ще имат чувствителен резултат за хората, категоричен бе той. Анастасов посочи, че спешните мерки включват присъединяване на нови водоизточници по ускорени процедури, защото в момента Наредба 9 на здравното министерство е прекалено тромава и бавна. Има готови водоизточници, които в момента не могат да се изследват и не могат да бъдат присъединени, а това трябва да се случи, подчерта Анастасов. И съобщи, че настоящи водоизточници трябва да се почистят.

По общинската инвестиционна програма, проектите, които осигуряват вода, ще бъдат приоритизирани и тези общини, които са си стигнали лимита, а се окаже, че имат системен недостиг на вода, ще бъдат допълнително финансирани. Това ще осигури бързина, съобщи Йордан Цонев.

Почистването на един водоем, каптаж и довеждащия водопровод от водоема до населеното място – едно село със сто къщи, в което живеят хора, които нямат вода -отнема една седмица. То е спешно, но отнема една седмица, каза Искра Михайлова. Почистването и изследването на водоем, в който има вода, но няма решение за лабораторни изследвания, може да отнеме не повече от месец. Провеждането и реализирането на проекти, които са за подобряване на водопреносната мрежа в населените места, вече подкрепени по Приложение № 3, е въпрос на месеци до края на строителния сезон, заяви Искра Михайлова и подчерта, че това наистина са спешни мерки, които могат да се случат сега. Ако има желание от общините за допълнителни нови проекти, те ще получат одобрение веднага от държавата, ако се приеме решението което ние предлагаме, допълни тя.

ДПС-Ново начало работи по проблемите с водоснабдяването от началото на тази година. През април имахме работна среща с всички кметове, които управляват с мандата на ДПС. През май имахме стратегически диалог с всички заинтересовани институции. Всяка една от мерките, които предлагаме днес, е била съгласувана, както с местните власти, така и с отделните министерства, така и с НЕК, така и със земеделските организации. Така че, предлагаме мерки, за които имаме самочувствието да кажем, че сме изработили заедно с нашите партньори, подчерта Искра Михайлова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com