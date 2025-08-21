По инициатива на Пеевски! Национален борд срещу водната криза

Парламентът ще задължи Министерския съвет в срок до две седмици да създаде Национален борд по водите. Това предвижда проект на решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ", БСП-Обединена левица и ДПС-Ново начало. Инициативата за борда е на лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Делян Пеевски, който преди ден из0лезе с призив за създаване на Национален борд по водите и спешни и решителни мерки срещу водната криза.

Целта на борда ще бъде да координира действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на бъдещи кризи, обясниха вносителите. Посочиха още, че бордът следва да включва представители на отговорните министерства, както и Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие.

Предлага се също почистване и рехабилитация на всички водоизточници, резервоари и довеждащи от тях водопроводи и проучване и сондиране на нови водоизточници. Сред предложенията са и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за преодоляване на водната криза от Българската банка за развитие, както и спешни действия за осигуряване на достъп до водни ресурси за напояване.

Искра Михайлова (на снимката горе) - народен представител от "ДПС-Ново начало", член на временната комисия за безводието и един от вносителите на предложението за предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза, коментира, че сформирането на Национален борд ще позволи подобряване на координацията между институциите и взимането на конкретни решения, които да облекчат положението на българските граждани, които нямат вода или имат вода с ниско качество. Тя посочи, че в проекторешението обръщат внимание и на липсващата в доклада на временната комисия за безводието глава финансиране. Очакваме не по-късно от два месеца да имаме реални резултати, които да подобрят ситуацията, допълни тя.

