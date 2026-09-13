По инициатива на Пеевски! Национален борд срещу водната криза
Посочиха още, че бордът следва да включва представители на отговорните министерства и др.
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Посочиха още, че бордът следва да включва представители на отговорните министерства и др.
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