Искра Михайлова: Имаме отговорност пред хората, длъжни сме да осигурим вода

Национален борд по водите трябва да обединява усилията на всички институции, които и досега носят отговорност, но имат определени проблеми в координирането на политиките и интересите помежду си. В ситуация на водна криза тази координация трябва да се подобри и да се облекчи положението на българските граждани, които са в ситуация да нямат вода и или имат вода с ниско качество, или тя да е с качество дори опасно за живота им. Това каза зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Ново начало Искра Михайлова по време на заседанието на парламентарната комисия по околна среда и водите.

Народните представители приеха предложението на ДПС-Ново начало за спешни мерки срещу безводието в страната, част от които е създаването на Национален борд по водите. Той ще координира общите действия на всички институции, които отговарях за водите у нас. Предложението за мерки направи преди ден лидерът на ДПс и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който излезе с призив за незабавни действия на държавата. Проектът за решение на НС бе внесен от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало.

286 000 души, които за засегнати от водната кризата, не е точното число, тъй като ежедневно чуваме решения за спиране на водата заради лошо качество, съдържание на манган, арсен и цялата Менделеева таблица, посочи Искра Михайлова.

„В много населени места има вода, но тя не е годна за пиене. Така, че е наложително сформирането на такъв борд, който да координира усилията на институциите, да се взимат мерки при сегашната криза и, който да поеме отговорността за взимане на превантивни действия и мерки, за да не се срещнем догодина в същата ситуация. Защото е недопустимо в 21 век да се отнема правото на питейна вода. Така, че ние имаме отговорност пред тези хора независимо колко са на брой. Това е първият ключов момент, който позволява подобряване на координацията, взимането на съвместни решения и съответно докладване пред НС, което поема своеобразна отговорност. То я поема, не за да „замете“ проблема, то е, за да се ангажира с проблема и да покаже воля за решаването му“, каза още Искра Михайлова.

Според нея друго достойнство на предложението, което внася ПГ на ДПС – Ново начало е, че то има конкретни предложения за съществуващите вече водоизточници и мерки за откриването на нови отново на базата на добра координация между институциите.

„Другата част е, че предложението ни отговаря на апела на министъра на МОСВ. Ние обръщаме внимание на липсващата в доклада на временната комисия графа финансиране - обръщаме се към инструментите на държавния бюджет и възможностите за промени в Приложение 3 в добро сътрудничество между общини и държавна власт, но освен това отваряме възможността за преговори и споразумения с един от инструментите, който досега не е ползван за преодоляване на подобен тип криза като водната“, каза още Искра Михайлова.

