Тръмп отсече! Взима съдбовно решение за Украйна до дни

Доналд Тръмп обяви ключова новина за бъдещето на Украйна.

САЩ може да променят подхода си към Русия и конфликта в Украйна след около две седмици, ако решат, че няма да е възможно да се постигне мирно уреждане.

Това заяви американският президент. 

 

В интервю за една от американските радиостанции, на която се позовава ТАСС, той беше попитан дали ще има мир в Украйна.

"Ще ви уведомя. Бих казал, че до две седмици ще знаем по един или друг начин. След това може да се наложи да предприемем различен подход", отговори ръководителят на американската администрация, без да навлиза в подробности, информира БГНЕС.

 

