Канят Тръмп да прати изтребители в Румъния

Лидерите на европейските страни искат президентът Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния
като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, твърди вестник "Таймс".
Висши европейски военни ръководители обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си авиобаза в Европа, за да възпрат Русия от повторно нахлуване, пише изданието.
В понеделник
Тръмп изключи разполагането на американски бойни самолети на място в Украйна,
но заяви, че е готов да предостави "въздушна подкрепа" като част от гаранциите за сигурност.
Военни ръководители обсъждат в момента във Вашингтон логистиката на американската поддръжка.
Сега НАТО провежда въздушни мисии за гарантиране на сигурността над Черно море
от авиобазата "Михаил Когълничану" в Румъния, която беше център за американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети, смята "Таймс".
В допълнение към американските изтребители, базирани в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаващото използване на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те са и за ангажимент на САЩ да доставят на Украйна противовъздушни ракети "Пейтриът" и системи за противодействие на руски атаки, както и за разрешение за полети с шпионски самолети над Черно море.
