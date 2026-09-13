10 производители влизат в "Магазин за хората". Ниски цени
В Куклен се откриват първите щандове със стоки
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В Куклен се откриват първите щандове със стоки
стопани не получават обезщетение за загубите си
Половината стопани в паника заради липса на договориТютюнопроизводители от Неврокопския край негодуват от ниските изкупни цени на продукцията. Самата...
35% от българите редовно поръчват стоки през интернет MasterCard направи проучване сред повече от 1000 активни притежатели на дебитни и кредитни карт...
Благоевград. Тютюнопроизводители в Неврокопския край спряха да продават тютюн на фирмите. В много селища са изгонили търговците. Причината са ниските...
Рекордно ниски цени се очакват тази година за един от най-популярните сортове грозде - мускат отонел. Заради горещините чепките са озрели далеч преди...
София. Гърция и Турция са предпочитаните дестинации от българите за почивка в чужбина. Това обяви председателят на Асоциацията на българските туропера...