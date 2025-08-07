Бивш министър отсече: "Магазин за хората" е реална помощ за потребителите

Мирослав Севлиевски - бивш министър - защити идеята за създаването на веригата "Магазин за хората".

Тези народни магазини стават все по-популярни по света, каза Севлиевски пред бТВ.

Според него по-добре 10 млн. лв. за магазини за хората, отколкото 10 млн. лв. за тефтери за всички министерства.

Севлиевски е категоричен, че веригата

"Магазини за хората" е мярка срещу превръщането на цели региони в социална пустиня.

Той обясни, че "доверието в държавата е паднало, само 30% от избирателите гласуват, хората се чувстват, че живеят в социална пустиня - не могат да си купят лекарства, защото магазините са далече, няма на много места вода, те се чувстват изоставени" и подчерта, че от предвидените 600 държавни магазина "дори 6 да проработят, пак ще е добре".

"Това е новото политическо отношение между избиратели и политици. Хората искат веднага да получат нещо от политиците", допълни той.

По думите му, ако олиото в такъв магазин струва 2 лева, това ще възпира останалите търговци от повишаване на цените.

"Магазин за хората" ЕАД беше одобрено от правителството вчера. Идеята за създаването му е на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Целта е търговия с хранителни продукти от първа необходимост с търговска надценка до 10%. Според приетите текстове проектът се учредява с капитал от 10 млн. лева.

