"Магазин за хората" тръгва от Пловдив! 45 стоки

Държавното дружество “Магазин за хората” от този месец ще започне да предлага продукти на щандове в 70 стационарни и един мобилен обект на КООП в Пловдивска област.

Това стана ясно в понеделник след подписването на първото споразумение между дружеството, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив.

Асортиментът ще включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители - олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки. Надценката върху храните не може да надхвърля 10%.

От дружеството посочват, че храните ще се предлагат на атрактивни и достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги.

“Благодарение на партньорството повече от 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си без необходимост от пътуване до големите градове. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство”, смятат от компанията.

Идеята за създаване на държавни магазини за търговия със стоки от първа необходимост бе лансирана от земеделския министър Георги Тахов още през май. Тогава той заяви, че създаването на веригата под егидата на ведомството му е заложено в закона за бюджета. А за образуване на търговското дружество Министерският съвет одобри прехвърлянето на 10 млн. лева от бюджета към министерството.

След няколко месеца - на 6 август 2025 г., правителството официално одобри образуването на еднолично акционерно дружество с държавно участие “Магазин за хората” със седалище в София.

Според заложените в първоначалния план срокове първият магазин от веригата трябваше да отвори в Пловдив още през септември 2025 г. като пилотен обект.

С настъпването на есента обаче от земеделското министерство заявиха, че откриването се отлага. Причината за това се оказа, че все още не беше финализиран продуктовият асортимент. В началото на подготовката се предвиждаше в първия магазин да бъдат налични поне 30 основни стоки, подходящи за всекидневни нужди на домакинствата. Все пак в края на септември стана ясно, че първият магазин ще отвори до края на годината.

“Откакто “Магазин за хората” ЕАД беше регистриран в Търговския регистър, а това се случи на 29 август тази година, ръководството на дружеството провежда предварителни разговори с потенциални партньори за участие в проекта, като финализирането им и подписването на договори е предвидено за втората половина на ноември и началото на декември”, каза в интервю за “24 часа” преди месец министър Тахов.

Тогава той обяви, че планът е доставките на стоки за партньорските магазини да започнат в началото на декември, за да могат българските граждани да се възползват от продукти на достъпни цени преди коледните и новогодишните празници.

“Водят се преговори с различни собственици и оператори на магазини на дребно, като някои от тях са в напреднал стадий. Както вече обявих преди време, очакваме поне 50 обекта да бъдат оборудвани с щандове със стоки, доставени чрез “Магазин за хората”, уточни Тахов.

Тъй като засега хранителните продукти ще се предлагат на щандове, амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. “Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти - както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от “Магазин за хората”, заявиха от дружеството. Като последващ етап е предвидено веригата да има и онлайн магазин. Засега обаче има създаден само сайт на компанията.

Къде да ги намерите: Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, селата Чалъкови, Ахматово, Бачково, Белозем, Богдан, Богданица, Ведраре, Войводиново, Голям чардак, Горна махала, Долнослав, Драгомир, Дуванлии, Иганово, Искра, Калековец, Каравелово, Кочево, Кръстевич, Кърнаре, Михилци, Моминско, Новаково, Поповица, Правище, Розино, Селци, Слатина, Столетово, Тополово, Триводици, Трилистник, Христо Даново, Червен, Чешнегирово, Ясно поле.

Мобилният магазин обслужва селата Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек и Свежен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com