Почитаме две светици, закрилящи жените. Черпят чудни имета
Това е ден на жените, които търсят път, сила, утеха, благословение
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Това е ден на жените, които търсят път, сила, утеха, благословение
"Без жени не може". Това казва момченце в детската градина по повод днешния празник. "Аз не съм експерт по момичета", обяснява още то и уточнява, че т...