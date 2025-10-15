Изумителна промяна на Чикагото в "Игри на волята“

Чикагото изуми зрителите, след като се превърна в цар и господар. Той снощи спечели битката на блатните и се върна в „Игри на волята“, но в племето на Лечителите.

Аз съм номер 1, седя на първо място, спя в първа стая. Който не слуша, ще го пратя на Блатото, влезе той с гръм и трясък в Резиденцията и започва да въдворява ред при Лечителите.

Това най-много уплаши и Иван, и д-р Коеджикова. Особено Иван, който започна да сменя своя цвят на кожата, да се поти, да бъде нервен, да яде повечко.

След нощ размисъл и допитване до всички, Чикагото реши да прати д-р Коеджикова.

Явно желанието му е да помогне на Гордиенко, да се върне в играта, макар, че пред всички заяви, че с четири силни мъже, ще бъдат непобедими.

Гизем, която също се спаси от Блатото, пък попълни редиците на Феномените, които се намират в серия от две поредни загуби.

