Глутницата още не е открита! Дронове издирват бездомните кучета в София
Издирването на глутницата безстопанствени кучета, за която през последните седмици бяха подадени множество сигнали от столичните райони „Изгрев“ и „Ст...
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Издирването на глутницата безстопанствени кучета, за която през последните седмици бяха подадени множество сигнали от столичните райони „Изгрев“ и „Ст...
Това беше водещата тема сред депутатите
Кметът на район "Студентски" взе най-чаканото решение
Район "Студентски" съобщи
Ще изпълняваме добросъвестно задълженията си, обяви Любомир Стефанов
Емине Садкъ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ е носител на Голямата награда в тазгодишното издание на националния студентски...
От 5-ти до 9-ти април градът ще бъде домакин на второто издание на международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“.
Американският и руски театровед и преводач Джон Фридман,с над 30 постановки в световни културни центрове, като Лондон, Париж, Ню Йорк, режисьорът Тие...
Отчетно-изборно събрание ще се проведе днес от 16,30 часа в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски". На форума ще бъде...
„Резултатите са видими – укрепване и саниране на двете детски градини и училището, нови две детски площадки и изпълнение на същинската работа по Нацио...
Невиждан бум на чуждестранни студенти от ЕС отчитат тази година медицинските университети у нас. "Досега в първи курс са се записали 580 чужденци от З...