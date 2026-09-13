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Учим лекарите на Европа

Учим лекарите на Европа

Невиждан бум на чуждестранни студенти от ЕС отчитат тази година медицинските университети у нас. "Досега в първи курс са се записали 580 чужденци от З...

29 септември | 6:05
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