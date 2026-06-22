Политика

Гюров проговори. Каза една дума за президент

На настойчивите опити на медиите

Гюров проговори. Каза една дума за президент
22 юни 26 | 14:48
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Влади Кирилов

Бившият служебен премиер Андрей Гюров отказа да отговори дали ще се кандидатира за президент, въпреки че многократно въпросът му бе зададен от страна на журналистите, предаде БГНЕС. 

Той бе подчертано лаконичен.

С думите „Благодаря ви!“, Гюров отказа да се спре пред представителите на медиите, за да потвърди или да разсее спекулациите в тази посока.

Съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов обяви, че инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент, а Велислав Величков коментира, че от „Продължаваме промяната“ не знаят, че се сформира такъв комитет, както и че никой не е чул мнението на Гюров.

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Тагове:
Автор Влади Кирилов

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2 Коментара
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преди 3 часа

Този Петрохански ционист трябва да влезе в затвора - заслужил си го е.

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Американец
преди 18 минути

"Благодаря Ви" са две думи... чудя се дали Българския или аритметиката ви куца

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