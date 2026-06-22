Гюров проговори. Каза една дума за президент

Бившият служебен премиер Андрей Гюров отказа да отговори дали ще се кандидатира за президент, въпреки че многократно въпросът му бе зададен от страна на журналистите, предаде БГНЕС.

Той бе подчертано лаконичен.

С думите „Благодаря ви!“, Гюров отказа да се спре пред представителите на медиите, за да потвърди или да разсее спекулациите в тази посока.

Съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов обяви, че инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент, а Велислав Величков коментира, че от „Продължаваме промяната“ не знаят, че се сформира такъв комитет, както и че никой не е чул мнението на Гюров.

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