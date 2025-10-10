Опасното време няма край! Нов капан

Още не сме приключили с напълно откаченото време у нас от началото на есента.
Отново опасно време у нас. Синоптиците предупреждават за събота, че се очаква силен вятър.
В сила ще бъде жълт код за 9 области в страната - Видин, Монтана, Враца, Плевен, В. Търново, Русе, Сливен, Пазарджик и Благоевград.
Очаква се скоростта на вятъра да е около 70 км/ч, като поривите могат да достигнат до 90 км/ч.
С преминаването на атмосферното смущение, ще се понижат слабо и температурите. Още за времето в синоптичната прогноза, пише rmtv.bg.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com