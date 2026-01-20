Времето хапе! Адски студ в половин България

Времето хапе и днес. Адски студ в половин България. Днес ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Минималните температури ще бъдат между минус 11° и минус 6°, а максималните ще са от минус 1° до 4°, по-ниски в Североизточна България.

За София минималната температура ще бъде около минус 9°, а максималната – около 1°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и много ниски температури - жълт код е в сила за цяла Северна България и областите: Видин, Монтана, Враца, част от София област, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат, при което снегът в в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.

