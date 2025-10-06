Опасно време! Тревога в Южна България

Времето отново полудява днес. След потопа в Бургаско, който взе четири жертви в курорта „Елените“ и доведе до бедствено положение, днес са в сила нови предупреждения за опасно време.

За цяла Южна България е обявено предупреждение от втора степен - оранжев код, за опасно време.

В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие, като за утре е обявена най-високата опасност - червен код за Черноморието. Възможни са наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета.

