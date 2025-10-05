Синоптиците категорични: Зимата ще е безжалостна

Европейските синоптици са категорични, че тази зима не само няма да прилича на миналогодишната, а трудно ще се сравни и с останалите досега.

Ще е необичайно контрастна.

Преходът към Ля Ниня е със 71 процента вероятност за времето до Коледа, пише OnTheSnow.

Според университета в Лийдс този метеорологичен феномен ще определя по-студеното от обикновено време до Коледа.

Докато "Ел Ниньо донася по-топли зими в Европа и Обединеното кралство, Ла Ниня обикновено носи по-студени зими", пишат учените.

Според тях по-студено и снежно време ще е в Северна и Североизточна Европа (включително Скандинавия, части от Обединеното кралство, Балтийско море и дори Германия/Полша).

Това може да доведе до по-добро каране на ски в началото на сезона в курорти, които обикновено започват с изкуствен.

За Алпите Ла Ниня означава по-малко постоянен сняг, но и по-студен въздух, което ще помогне за запазване на снега, който пада.

Тази зима обаче заедно с Ла Ниня носи и екстремни метеорологични условия в много райони, при които се измества акцента от класическите студове към цяла гама от нови предизвикателства.

Те включват нестабилно време, повишени валежи и чести температурни преходи през нула, което създава повишени рискове за всички сфери на живота.

За декември се очаква ранен сняг, който ще натрупа, но това няма да е определящ фактор. Голямата заплаха ще е ледът, произтичащ от редуването на мокър сняг и студове.

За януари и февруари също се очаква редуване на студ и превишаване на температурните показатели над средните за месеца. Мека, но нестабилна зима не може да се нарече комфортно време.

Постоянните колебания между студове и размразявания създават повишена тежест върху тялото. Високата влажност, характерна за такива периоди, може да провокира спазми на кръвоносните съдове.

Февруари е още по-непредсказуем. Той се очаква да е най-проблемният месец по отношение на опасните явления. Контрастът между дневните размразявания и нощните студове ще достигне 15 градуса и повече. Такава разлика образува леден дъжд, а последиците са мащабни прекъсвания на електрозахранването поради скъсвания на проводници до пълно парализиране на градския транспорт и отмяна на полети.

