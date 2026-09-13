Поклон пред една от най-силните фигури в българската история
172 години от рождението на Стефан Стамболов
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172 години от рождението на Стефан Стамболов
Нямаме държавници като Стамболов, казва именитият ни историк акад. Георги Марков
В „Залог“ на режисьора Светослав Овчаров ще гледаме Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков
Защита на българската независимост и укрепване на международното положение на страната ни, са част от неговите амбиции
Полицията помага на атентаторите
Светослав Овчаров снима историческата драма "Залог"
Вицепрезидентът Илияна Йотова и главният прокурор Сотир Цацаров са носители на годишната награда за личен лидерски принос към българската държавност н...
Заедно с Ботев възраждат комитетите след смъртта на Левски През 2016 г. отбелязваме 140 г. от Априлското въстание - един от най-героичните периоди...
Изключват го от Семинарията в Одеса заради връзки с руски революционери Заедно с Ботев възраждат комитетите след смъртта на Левски През 2016 г. отбе...
Ликвидират я през 1947 г., възстановяват дейността й през 1995 г. На 1 март 2016 г. се навършват 135 г. от създаването на Сметната палата. Първият з...
Велико Търново. Вандали посегнаха на документалната изложба, посветена на 160 години от рождението на Стефан Стамболов, подредена пред Факултета по из...
Султанът му сваля шапка, враговете му играят хоро на гроба му
Европа оценява държавника веднага след смъртта му
София. "Основанието за наградата е за принос към държавността, а моето присъствие в обществото и на политическата сцена, е свързано работа за държават...