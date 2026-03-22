Знакова фигура в родния футбол обяви края

Бившият капитан на България Ивелин Попов слага край на състезателната си кариера. Една от най-значимите фигури в съвременния ни футбол използва профила си в социалните мрежи, за да обяви, че окачва бутонките на пирона. Той обаче не го направи с пост, както е традиционния начин за съобщаването на подобна голяма новина, а с няколко сторита.

На 38-годишна възраст, след над две десетилетия по терените на България и Европа, бившият капитан на националния отбор реши да спре. За последно той бе част от Арда, но преди месец се раздели изненадващо с клуба от Кърджали, пише "Гонг".

Попов изигра 90 мача за националния отбор на България, към които добави 588 срещи на клубно ниво в първенствата на България, Русия и Турция. Софиянецът спечели 6 трофея, а в пика си пазарната му стойност бе 12 милиона евро, достигната през 2015 г. по време на силния му период в Русия. В Премиер лигата той беше основен играч на Кубан (Краснодар) и на гранда Спартак (Москва), с който стана и шампион на страната. В България носи екипите на Литекс, Левски, Ботев (Пловдив) и Арда.

Попето е трикратен носител на приза „Футболист №1 на България“ (2015, 2016 и 2017 г).

Носител е още на Суперкупата на Русия - сезон 2017/18 със Спартак Москва, както и Купата на България с Ботев Пловдив (сезон 2023/24).

