Няма край! Още разкрития за трагедията на Околчица

Нови разкрития за трагедията на Околчица.
Майката на Николай Златков заяви в съобщение до медиите, че синът ѝ, Ивайло Калушев и 15-годишното дете са починали на 5-6 февруари.
Досега точната дата не беше оповестена от органите на реда. Ралица Асенова разкри подробности от експертизите и факти от делото за шесторното убийство.
По думите на почернения родител има съществени пропуски в направените експертизи на телата. „Медицинските експертизи на Ники и *** също са били готови в края на февруари.
Там вече има не просто противоречия, там има изцяло неизяснени обстоятелства, които за мен разследващите искат да погребат завинаги с телата им”, пише майката на Златков.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com