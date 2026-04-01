Кристоф Де Мил се присъедини към управителния съвет на Endeavor България

Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на Обединена българска банка (ОББ) се присъедини към управителния съвет на Endeavor България. В него влиза избрана група от бизнес лидери и предприемачи от различни индустрии и сектори, които са се посветили на мисията за развитието и растежа на организацията.

„Приемам участието си в този управителен съвет преди всичко като признание за ролята и амбицията на ОББ да подкрепя и насърчава общността на стартиращите и разрастващите се компании в страната. Лично аз считам за изключително важно да поддържаме дългосрочна визия върху развитието на тази екосистема. От решаващо значение е да се ангажираме изцяло с откриването и развитието на компании с голям потенциал в цяла България и на Западните Балкани, като подкрепяме растежа им на всеки етап.“, споделя Кристоф Де Мил.

Endeavor е водещата глобална организация, която подкрепя над 2000 предприемачи с голямо влияние в повече от 45 държави по целия свят. От стартирането на българския клон през 2015 г. организацията подкрепи някои от най-успешните основатели в страната и разшири влиянието си в целия регион на Западните Балкани. Сред компаниите, с които Endeavor България работи са Payhawk, Dronamics, EnduroSat, Native Teams и др.

През 2026 г. ОББ ще партнира и на една от най-значимите програми на Endeavor в страната - Dare2Scale 2026 - водещата програма за растеж на организацията в България и Югоизточна Европа, насочена към компании с висок потенциал, които се стремят да ускорят развитието си и да разширят присъствието си на международните пазари. Кандидатстването за Dare2Scale 2026 е отворено от 16 март, а програмата ще се проведе в периода септември - декември 2026 г. Заинтересованите предприемачи могат да подадат кандидатура на следния линк - https://tally.so/r/Bz1QVe.

Dare2Scale е четиримесечна програма за растеж, която комбинира практически уъркшопи и индивидуални менторски сесии със старши консултанти, предприемачи и бизнес лидери от мрежата на Endeavor. Тя е отворена за компании от всички индустрии, работи с бизнеси с валидиран бизнес модел и не изисква дялово участие от участващите предприемачи. Партньорството с ОББ ще донесе допълнително качество и специализирана експертиза в оценката на кандидатите, журирането на проектите, както и в менторските програми на Dare2Scale 2026.

