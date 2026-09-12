Ново ръководство поема АПИ след смяна на целия Управителен съвет
Регионалният министър назначи начело на агенцията Александър Тодоров, а в състава влизат Людмила Елкова и Венцислав Ангелов
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Регионалният министър назначи начело на агенцията Александър Тодоров, а в състава влизат Людмила Елкова и Венцислав Ангелов
Споровете за дълга, разходите и липсата на консултации с бизнеса разпалиха напрежение
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В Българска народна банка се проведе официална церемония по встъпването й в длъжност...
София. Дивидентът, който държавните дружества ще внасят в бюджета, плавно ще намалява до 2016 г. Сегашните 80%, които дружествата отчисляват от печалб...