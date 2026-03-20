Огромна радост за Сашо Кадиев

Сашо Кадиев отбеляза изключително важен семеен празник - рождения ден на своята любима дъщеря Кати. Момичето навърши 11 години и вече убедително следва стъпките на популярния си баща и има своите изяви на сцената.

Видеото, което актьорът сподели по случай празника на Кати, е доказателство за таланта на момичето – тя се усмихва уверено пред камерата и дори танцува. А в следващия момент се озовава в прегръдките на своя баща, който развълнувано споделя: „Катинката има рожден ден. Записвам това видео, за да ви кажа: Хора, обичайте децата! Те са най-милото ни. Правете всичко за тях, глезете ги, не ги ограничавайте.“ След което Кати е обсипана с много целувки. „Много те обичам“, не пропуска да изрази обичта си и с думи любящият родител.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com