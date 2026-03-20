Голямо признание за Валя Балканска

Народната певица Валя Балканска получи награда за принос към съхраняване на българските традиции на международен форум за женско лидерство и предприемачество.

Събитието отличава жени с изключителен принос в обществото, икономиката и културата, но и подкрепя социално слаби млади таланти, пояснява Би Ти Ви.

Признанието се връчва в категорията „Вдъхновител и пазител на непреходните ценности".

Изпълнението на песента „Излел е Делю хайдутин" е включено в Златната плоча на американските космически апарати "Вояджър".

"Винаги има първа стъпка. Да стъпиш на сцената - беше моят учител, който няма да го забравя... Трудно е да се изкачиш още нагоре, отиде Дельо, но не знам дали ще се върне. Нека да лети, нека младият наш народ да полети с истинската българската народна музика...", коментира Валя Балканска.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com