Хората на Алонсо хващат звездите на Ливърпул

Ливърпул е в центъра на все по-интересни развития зад кулисите, свързани с Флориан Вирц и потенциалното бъдещо назначение на Шаби Алонсо.

Според информацията Вирц е споделил с свои съотборници от националния отбор на Германия и бивши колеги от Байер Леверкузен, че дългогодишният асистент на Алонсо – Себастиан Парила – наскоро е осъществил контакт с него.

Сред играчите, с които са водени разговори, се споменават имена като Йонатан Та и Жереми Фримпонг.

Въпреки че комуникацията между самия Алонсо и Вирц е продължила, именно намесата на Парила е привлякла внимание. Става въпрос не за неформални разговори, а за конкретни въпроси, свързани с Ливърпул – атмосферата в съблекалнята, структурата на клуба и аспекти, които биха могли да бъдат подобрени.

Тези детайлни разговори подсказват, че интересът към Ливърпул може да е нещо повече от обикновен обмен на информация.

Според източниците Вирц става все по-отворен към идеята Шаби Алонсо да поеме отбора от „Анфийлд“ в бъдеще, което допълнително засилва спекулациите около евентуални сериозни промени в клуба.

