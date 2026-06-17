Съдебна победа за нападнатия от Мирчев работник

Съдебна победа за работника, който беше нападнат от Ивайло Мирчев преди няколко седмици. Новината съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Ето какво написа той във Фейсбук:

"Вчера Димитър Давидов спечели важна победа в съда. Ако се чудите кой е той, това е работникът, който беше нападнат от Ивайло Мирчев преди няколко седмици. Както знаете, “Възраждане” осигури адвокат, Полина Велчева, и вчера наклеветеният от Мирчев българин успя да свали гаранцията си в съда.

Според съда тези престъпления, за които са му повдигнати обвинения, не са съставомерни - няма извършено престъпление хулиганство, а за уж телесната повреда може да претендира само Мирчев, който обаче вече се отказа от първоначалните си твърдения.

След това решение най-доброто, което може да направи прокуратурата, е да оттегли абсурдното обвинение.

Най-доброто пък, което Мирчев може да направи, е да подаде оставка, да се прибере в Крушари и да почне да се занимава с нещо полезно - като например да гледа овце.

Най-вече обаче искам да изкажа специални благодарности на Полина Велчева, която откликна незабавно на молбата ни за помощ и пое присърце защитата на Димитър Давидов!"

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