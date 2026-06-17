Проговори нападнатият от Мирчев шофьор

Шофьорът Димитър Давидов, който беше нападнат от Ивайло Мирчев преди няколко седмици, за първи път коментира инцидента.

"Не съм търсил съприкосновение с господина. Исках да му избутам телефона, защото не желаех да ми бъде заснет автомобила. Една глоба на мен ми е половината работен ден и ме касае пряко. Не пожелах да ми бъде сниман автомобилът", сподели шофьорът на "Глово" в интервю за журналиста Николай Караколев.

"Сега всичко е наред. Гледам напред. Не искам нищо да казвам на Ивайло Мирчев. Въздържам се от коментари. Това е негово решение да направи така. Аудиторията нека реши кой е прав и кой е крив", каза още водачът, който се озова за 24 часа в ареста.

"За мен не беше редно това, което той направи. Но органите трябва да решат кой е прав. Благодаря на всички за подкрепата", продължи Димитър Давидов и добави, че делото вече е приключило.

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