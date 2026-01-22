Опасна USB джаджа може да унищожи електрониката на автомобила

Почти всички съвременни автомобили разполагат с USB портове за зареждане на смартфони и свързване с мултимедийни системи като Android Auto, което кара много шофьори да ги възприемат като напълно безопасни и универсални. Експерти обаче предупреждават, че съществува специфичен тип USB устройство, което никога не бива да се включва в автомобила, тъй като може да причини сериозни и скъпоструващи повреди, пише SlashGear.

Какво представлява USB Killer и защо е толкова опасен

Става дума за устройство, известно като USB Killer, което на външен вид почти не се различава от обикновена флаш памет. Неговата функция обаче е коренно различна – то е проектирано да натрупва електрическа енергия, когато бъде включено в USB порт, и след това циклично да я разрежда обратно под формата на високо напрежение. Това води до директно увреждане на контролера на порта и на свързаните с него електронни компоненти.

Рискът е особено голям при автомобилите, тъй като USB портовете в тях често са директно свързани с мултимедийната система, бордовия компютър и други чувствителни модули. В известен експеримент технологичният блогър EverythingApplePro включва подобно устройство в USB порта на автомобила си, след което системата се рестартира, а портът спира да функционира напълно и не успява да зарежда смартфон дори след изваждането на устройството.

Трудно разпознаваем риск и съвети към шофьорите

Допълнителна опасност е, че някои USB устройства, включително йонизатори за въздух, могат да бъдат модифицирани или маскирани като USB Killer. На практика е почти невъзможно да се направи визуална разлика между опасно устройство и безобидна USB джаджа, тъй като разликата често се свежда до един елемент във вътрешната схема. В много случаи потребителят разбира с какво си има работа едва след като електрониката на автомобила вече е повредена.

Затова специалистите съветват в автомобилите да се използват само проверени кабели и устройства от сигурен източник. Свързването на непознати или съмнителни USB устройства, дори когато изглеждат като обикновена флаш памет, крие реален риск и може да доведе до сериозни повреди, които не винаги подлежат на лесен ремонт.

