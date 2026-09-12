Опасна USB джаджа може да унищожи електрониката на автомобила
Експерти предупреждават шофьорите да не включват непознати устройства в колата
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Експерти предупреждават шофьорите да не включват непознати устройства в колата
Стартирала е през 2019 година
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