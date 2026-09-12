ИТ експерти: Дигиталната промяна започва от хората, не от машините
Високотехнологични мениджъри, Zone4Tech и „Коника Минолта“ стартират партньорство, което цели да промени мисленето на компаниите за дигитализацията
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Високотехнологични мениджъри, Zone4Tech и „Коника Минолта“ стартират партньорство, което цели да промени мисленето на компаниите за дигитализацията
Cĸopoшнo пpoyчвaнe нa ĸoмпaниятa пoĸaзвa, чe въпpeĸи oxлaждaнeтo нa пaзapa
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Разходите тази и следващата година няма да бъдат свързани с AI
Снимка на Алена и призив за помощ вече е публикуван и в социалните мрежи
Междувременно продължава издирването и на Александър Алтънбашев
Номинирани бяха 325 HR специалисти, сред които HR мениджъри, Employer Branding специалисти, HR тийм лидери, специалисти по ангажираност и развитие на...
Наскоро училището получи инвестиционен капитал от 7 млн. евро
България отговаря на всичките ни изисквания и се надяваме, че тук ще намерим нужните ни специалисти, обясни Ралф Шмит...
Progress Software Corp ще придобие българската компания Telerik за 263 милиона щатски долара, пише The Wall Street Journal. Progress и Telerik ще обе...
13 IT специалисти от страната са изявили желание да се преместят в село Песочница, община Берковица, и да работят за своите чужди работодатели оттам,...
Платен летен стаж очаква победителите в "Аз мога тук и сега"
Боян Бенев учи и живее в Англия, у нас е от 3,5 години. Занимава се с бизнес, главно в ИТ сектора.