Трима шефове на "Газпром" арестувани за подкуп, пробутали им "кукли"
Образувано е наказателно дело
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Образувано е наказателно дело
Газпром твърди, че е спечелил делото, "Газум" казва обратното
Видя се, че не може да се разчита на "Газпром" за сигурни доставки, казва Калоян Стайков
Цената на августовските фючърси на хъба TTF в Нидерландия достигна 2003 долара
Ройтерс съобщи намерението на Москва, позовавайки се на двама свои източници
Продължаване на това управление, което не е в правилната посока и не води България към правилно взети решения, е лоша перспектива, каза шефът на ПП на...
Това съобщи компанията DEPA
Спреният газ може да се окаже „замаскирана благословия", твдърди Георги Ганев от ДБ
Новият президент на "Зенит" е дясната ръка на Путин в спорта и негов неизменен партньор в отбора за ветерани,
Тръбата може да завие към България, но не искаме да се повтори "Южен поток", заяви Лавров
"Газпром" продава 50-процентния си дял в регистрираната у нас съвместна газова компания "Овергаз Инк." Това съобщи руската агенция "Интерфакс", като с...
Здравноосигурителната каса на "Газпром" ще праща болни руснаци в нова болница на проф. Александър Чирков. Това става ясно от нарочно писмо на касата...
САЩ биха били готови да направят контраоферта за бъдещия газопровод на "Газпром". Това казал американският държавен секретар Джон Кери на гръцкия си к...
Киев. Дългът на Украйна към руския газов гигант "Газпром" за доставките на природен газ набъбна до 5,3 милиарда долара, съобщиха вчера от руската комп...
Москва. В 10 ч московско време (9 ч българско време) "Газпром" премина към система на авансово плащане след изтичането на ултиматума към Украйна. Това...
Компанията откри първия си брандиран обект в България