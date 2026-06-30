Кисело зеле в Белия дом. Кабинетът на Тръмп подхвана уникална диета

В Белия дом се появи нова мода, която звучи повече като бабина зимнина, отколкото като диета на властта. Докато Доналд Тръмп остава известен със симпатиите си към бързото хранене, някои от най-важните хора в администрацията му са се увлекли по киселото зеле, кимчито, киселото мляко и червеното месо. В центъра на тази необичайна хранителна вълна са здравният министър Робърт Ф. Кенеди-младши и лекарят д-р Шон О'Мара. А във Вашингтон вече се говори не само за политика, назначения и избори, а и за ферментирали храни със силна миризма.

Кой донесе зелето във властта

Историята започва като личен здравословен експеримент на Робърт Ф. Кенеди-младши, но бързо се превръща в мода сред хора от върха на американската администрация. Според „Уолстрийт Джърнъл“ режимът вече е прегърнат от Кенеди, вицепрезидента Джей Ди Ванс, министъра на търговията Хауърд Лътник и министъра на транспорта Шон Дъфи. Общото в менюто им е просто и доста миризливо - много ферментирали храни, говеждо месо от животни, хранени с трева, и почти никакви сладки храни и алкохол.

Човекът зад диетата е д-р Шон О'Мара, лекар и консултант, който работи със заможни и влиятелни клиенти. Неговата рецепта е строга: ферментирали зеленчуци като кисело зеле и кимчи, повече протеин, по-малко въглехидрати, никаква захар и никакъв алкохол. В политическия вариант на тази история това звучи почти като нова версия на лозунга „Make America Healthy Again“, само че сервирана със саламура.

Диетата не е евтина. „Индипендънт“ съобщава, че консултация с О'Мара може да струва 8 000 долара за двучасова среща, а други публикации посочват, че директният достъп до него стига до 18 000 долара. На този фон киселото зеле изведнъж вече не изглежда като евтина гарнитура, а като луксозен вход към новата здравословна мода на властта.

Кенеди се хвали, Ванс изглеждал различно

Най-големият рекламодател на режима е самият Робърт Кенеди-младши. Той твърди, че е свалил 20 паунда - около 9 килограма - за 30 дни и че е намалил значително опасните коремни мазнини. На събитие в Мичиган Кенеди дори посочва Джей Ди Ванс като пример, като казва, че и вицепрезидентът е на същата диета и „се вижда колко различно изглежда“.

Менюто на Ванс вече звучи като отделна политическа клюка. Според публикации, цитиращи „Уолстрийт Джърнъл“, на обяд той яде яйца, кисело зеле, кисели краставички и горски плодове. Вечерята му често включва говеждо или агнешко, отново с кисело зеле. Така вицепрезидентската трапеза започва да прилича на странна среща между фитнес подкаст, немски пазар и балканска туршия.

Кенеди също е превърнал зелето в постоянен спътник. Според публикации около режима той понякога носи ферментирала храна със себе си при пътувания, а съпругата му Черил Хайнс е разказвала шеговито как той искал да сложи пакет със зеле в дамската ѝ чанта. Това вече не е просто диета, а миризлив политически аксесоар.

Науката казва „да“, но не така

Диетолозите не отричат ползите от ферментиралите храни. Киселото зеле, кимчито, киселото мляко и други подобни продукти могат да съдържат полезни бактерии, фибри и витамини, които подпомагат чревния микробиом и храносмилането. „Индипендънт“ цитира специалисти, според които тези храни могат да бъдат добра част от балансирано меню.

Проблемът е в думата „част“. Експертите предупреждават, че нито киселото зеле, нито друга отделна храна може сама да лекува болести или да гарантира отслабване. Регистрирани диетолози, цитирани от „Индипендънт“, подчертават, че твърденията за бързо отслабване не бива да се обясняват само с ферментацията, а много по-вероятно с рязко намаляване на калориите, въглехидратите и задържаната вода.

Има и по-прозаичен риск. Големи количества кисело зеле могат да доведат до подуване, газове, стомашен дискомфорт и висок прием на натрий заради саламурата. Това е особено важно за хора с високо кръвно, бъбречни проблеми или други състояния, при които солта трябва да се следи внимателно.

Зелето стана политически символ

Тази история е смешна, но не е само смешна. В администрация, в която здравните теми са част от политическия образ на Робърт Кенеди-младши, личната диета лесно се превръща в послание. Киселото зеле вече не е просто гарнитура към месо, а символ на войната срещу захарта, алкохола, ултрапреработените храни и стария вашингтонски навик да се яде на крак.

Контрастът с Тръмп прави сцената още по-пикантна. Президентът е свързван от години с бургери, пържени картофи и диетична кола, докато част от хората около него се опитват да изглеждат като нова фитнес секта на ферментацията. В единия край е фастфудът на старата кампания. В другия - киселото зеле в кабинета.

Така Вашингтон получи една от най-странните си здравно-политически моди. Властта говори за икономика, войни, избори и назначения, но междувременно някои от най-високопоставените ѝ фигури броят въглехидрати, носят буркани, хвалят саламурата и сравняват кой колко е отслабнал. А диетолозите напомнят най-важното - зелето може да е полезно, но чудеса не прави, колкото и високо да стигне в администрацията.

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