Сарафов откри форум за борбата с корупцията, прането на пари и антитероризма
В тридневния семинар участват 30 прокурори, следователи и служители на Антикорупционната комисия
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В тридневния семинар участват 30 прокурори, следователи и служители на Антикорупционната комисия
По-рано бе съобщено, че в Москва се провеждат антитерористични мероприятия
От БАЗ и СЗБ твърдят, че това е поредния случай на безумни нормативни актове
Според него случаят с ученика-джихадист от Пловдив не трябва да влиза в обществения фокус
Единна координация и точен механизъм за действие при природни бедствия, аварии и тероризъм трябва да бъде въведен у нас, за да няма пропуски, кои...
От 7 до 9 юни 2016 г. във Варна ще се проведе Третият международен работен семинар по антитероризъм. Събитието се организира от Медицински универси...
Паниката убива повече хора в извънредни ситуации, смята проф.д-р Радослав Радев от МУ В България нямаме алгоритъм за действие и координация на инстит...
Студентите от Медицинския университет във Варна на финала на обучението си ще имат задължителен стаж по антитероризъм. Още тази есен за първи път у на...
Студентите от Медицинския университет във Варна на финала на обучението си ще имат задължителен стаж по антитероризъм. Още тази есен за първи път у на...
Антитерористичният смутител е монтиран върху Chevrolet Suburban Устройство срещу атентати, произведено в Пловдив, пази президента на Египет Абдел Фат...
Варна. Специални курсове по антитероризъм да започнат във варненския Медицински университет догодина, провеждани от експерти от Израел. Тази идея бе л...
"Хвърлена ръкавица" събира тюлени и разведки срай Сливен