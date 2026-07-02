Опасно време от първа степен. Добрата новина

След дни на истински летни жеги времето започва да се променя, особено след вчерашните бури. Още днес следобед над голяма част от страната ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни, но на места интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

Преди обед ще преобладава слънчево време, но с напредването на деня атмосферата ще стане нестабилна. Най-сериозни валежи се очакват в Западна и Централна България, където на места количествата дъжд могат да бъдат значителни.

Вятърът в западната половина на страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде слаб до умерен, докато в Източна България ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

Температурите също тръгват надолу. Максималните стойности ще бъдат между 28° и 33°, като в София се очакват около 28°, в Пловдив – 33°, във Варна – 30°, а в Бургас – 29°.

Над планините следобед ще се развият гръмотевични бури с временно интензивни валежи. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието облаците ще бъдат повече по Северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. По Южното Черноморие времето ще остане предимно слънчево, като само на отделни места сутринта и около обяд са възможни краткотрайни превалявания. Температурата на морската вода ще бъде приятна – между 26° и 27°.

През следващите дни нестабилното време ще се задържи. В петък валежите ще обхванат повече райони на страната, а в събота най-силно засегнати ще бъдат Централна и Източна България. Отново ще има условия за интензивни валежи, гръмотевици и градушки.

Добрата новина е, че жегите ще отслабнат. В събота максималните температури вече ще бъдат между 25° и 30°.

В неделя и през първите дни на новата седмица времето постепенно ще се стабилизира. Денят ще започва със слънце, а следобед ще се развива купеста облачност, но валежите ще бъдат значително по-малко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com