Апокалипсис: До 50 000 мълнии ще ударят България след полунощ

Природата е напът да демонстрира своята най-абсолютна и застрашителна мощ над голяма част от страната през следващите часове. Независими метеорологични патрули и синоптични платформи излязоха с шокираща прогноза, според която небето над Северозападна и Централна Северна България буквално ще бъде разцепено от невиждана по мащабите си светлинна атака. Веднага след полунощ се очаква навлизането на мощен атмосферен фронт, който ще активира изключително агресивна и концентрирана гръмотевична дейност. Изчисленията на експертите сочат, че в рамките на броени часове регионът ще бъде бомбардиран от умопомрачителен брой мълнии, вариращ между 20 000 и 50 000 огнени разряда. Тази зловеща прогноза изправи на нокти службите за гражданска защита, тъй като интензитетът на светкавиците ще превърне нощта в истински електронен ад.

Оранжевият капан и тихата заплаха от внезапни наводнения

Докато хората спят, атмосферното напрежение ще достигне своя пик, носейки със себе си не само светлинно шоу, но и огромни водни маси. Държавните институции вече обявиха най-високата възможна за ситуацията степен на опасност – оранжев предупредителен код за обилни и екстремни валежи. Въпреки че синоптиците успокояват, че към момента липсват условия за формиране на гигантски суперклетки или разрушителни шквалови системи, заплахата остава реална. Проблемът се крие в локалния характер на бурите – огромни количества дъжд ще се изсипят за броени минути над конкретни населени места. Това неизбежно ще доведе до бързо преливане на малки водни басейни, градски канализации и наводняване на ниските и уязвими участъци от пътната инфраструктура в Северна България.

Силни пориви и ледени късове: Какво крие черният облак

Освен електрическите удари и поройния дъжд, настъпващият атмосферен фронт крие и допълнителни опасности за населението и имуществото. Метеоролозите предупреждават за внезапни и изключително силни пориви на вятъра, които могат да прекършат дървета и да повредят покривни конструкции. В периферията на буреносните облаци се очаква и падането на локални градушки, които представляват сериозна заплаха за селскостопанските култури и автомобилите, оставени на открито. Всички пътуващи в полунощните часове през проходите и основните пътни артерии в засегнатите райони трябва да проявят максимално внимание, тъй като видимостта ще бъде сведена до нула под ударите на водната стихия.

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