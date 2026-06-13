Честваме голям празник. Отличия за бойните пилоти
45 години от полета на първия български космонавт
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45 години от полета на първия български космонавт
Уникални умалени модели на самолети и кораби показа сдружение "Модел - клуб Добротица" в Добрич със съдействието на Регионален исторически музей. Изло...
България е трета в света след Русия и САЩ по производство на храна, предназначена за консумация от космонавти. Това доказват родни учени, които са раз...
На 12 април светът отбелязва Международният ден на космонавтиката и авиацията. На този ден през 1961 г. е станал първият в историята пилотиран космиче...