Тръмп пусна тайните: Разсекретени файлове за НЛО взривиха мрежата
Бъз Олдрин е говорил за необясними явления на Луната
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Бъз Олдрин е говорил за необясними явления на Луната
Къде в България има дръвчета, посадени от първия мъж и първата жена в Космоса
Италианският моден гигант работи съвместно с "Аксиом спейс"
Какво се случва със заседналите астронавти?
В сряда по време на пресконференция лидерът на ГЕРБ иронизира своите опоненти с колаж
Колегите им закъсали за продукти
Астронавтите живееха на Международната космическа станция от началото на пандемията
В момента на МКС са руските космонавти Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, както и американският астронавт Кристофър Касиди
Космонавтите ще проведат експерименти на повърхността, както и приложни научни изследвания
След това към орбиталната станция ще се скачват кораби и модели за излитане и кацане за транспортиране на космонавти до повърхността на земния спътник...
Радиацията извън магнитосферата е изключително висока, твърдят изследователи Американските астронавти, които единствени са летели извън защитаващата...
През следващите два месеца старозагорското дружество „Ескаргот БГ" ще изнесе за САЩ тон и половина отпадъци от почистването на т.нар. родопски охлюви....
Hi-Seas е проект, в рамките на който се провежда подготовка на космонавти за осъществяване на пилотирана експедиция на Марс. Време е вече да разберем...
Двама руски космонавти и американският им колега от НАСА се завърнаха благополучно на Земята. Капсулата на космическия кораб "Союз ТМА-12М" се призем...
Единствено блестящите умове на Карл Сейгън и Стивън Хокинг могат да обяснят Космоса на популярен език, успявайки да преведат и най-сложното явление пр...
Новият екипаж на Международната космическа станция пристигна вчера на работното си място с два дни закъснение, след като бе блокиран в Космоса заради...
Москва. Трима космонавти от Международната космическа станция се приземиха успешно в Казахстан след 165 дни в космоса, предадоха световните агенции...
Измир. Тридесет и трима ученици от цяла България завършиха своето обучение и се завърнаха от научно-образователния космически лагер Space Camp Turkey....
Пекин. Капсулата, превозваща трима китайски астронавти, се е приземила успешно в степите на Монголия, около 8 часа местно време. Китайските космонавт...
Трима членове от екипажа на Международната космическа станция (МКС) се върнаха на земята след 146 дни, прекарани в космоса. В 2,31 ч. по Гринуич кан...