ЦСКА 1948 обяви раздяла с Александър Александров
Раздялата идва след загубата от „Левски“
Следете всички новини, анализи и коментари за Александър Александров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Раздялата идва след загубата от „Левски“
Тъжната новина съобщи премиерът Радев
Причината - политически спекулации и уронване на престижа му
Новината съобщи изпълнителният директор на дружеството Александър Александров
Александър Александров напусна Овча Купел
Общината в Ружинци дари автомобил на полицейския участък в селото, съобщи кметът Александър Александров. Искаме да помогнем за по-бързото залавяне на...
"Няма пред кого да се доказвам". Това обяви второто ново попълнение на "Левски" Александър Александров минути след като подписа за година и половина с...
"Левски" няма да може да разчита на бранителя си Александър Александров в следващите близо 40 дни. Защитникът е претърпял операция заради счупена кост...
Треньорът Борислав Бояджиев дава напътствия на Александър Александров, който по-късно го зарадва с победа за рождения му ден
Българската федерация по бокс ще бъде домакин на първия и втория кръг от втория цикъл на най-актуалните серии на международната боксова асоциация - AI...
Стара Загора. Пресслужбата на ПФК „Берое" публикува договора с бившия играч на "Черно море" Сашо Александров, който не спази ангажимента си и изнендав...
Перник. Намериха мъртъв директора на пернишкия клон на Юробанк И-Еф Джи - България (Пощенска банка) Александър Александров, информира Дарик. Трупът н...
Разград. Стана ясно първото ново попълнение на Лудогорец за 2014-та година. Това е националът Александър Драгомиров Александров - стабилният защитник,...
Пловдив. Титулярният централен защитник Бобан Грънчаров е отстранен от представителния отбор на Ботев Пловдив с решение на спортно-техническия директо...
София. Ден след дербито на Пловдив "войната" между "Локо" и "Ботев" продължава с пълна сила. Почетният президент на "смърфовете" Христо Бонев нападна...
Станимир Стоилов може да напусне "Ботев" само срещу 1 млн. лв, обяви спортният директор Александър Александров след мача за купата с "Черно море". Пло...
Алмати. С победа стартира Александър Александров (52 кг) участието си на Вветовното първенство по бокс в Алмати (Каз). Той се справи по точки с Ели Ко...
София. "Очаквах да победим Локомотив, но не очаквах с такава лекота. Смятам, че тотално надиграхме съперника". Това заяви спортният директор на Ботев...
Мостар. Спортният директор на Ботев Пловдив Александър Александров остана доволен от равенството 1:1 с Зрински Мостар в първия мач от втория предварит...
София. „Ботев" Пловдив официално отказа на искането на „Левски" да даде Мъри Стоилов. В интервю за Канал 3 спортният директор на канарчетата съобщи, ч...