Всичко за Александър Александров

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"Ботев" оцени Мъри на милион

"Ботев" оцени Мъри на милион

Станимир Стоилов може да напусне "Ботев" само срещу 1 млн. лв, обяви спортният директор Александър Александров след мача за купата с "Черно море". Пло...

17 ноември | 19:30
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Канарчетата не дават Мъри

Канарчетата не дават Мъри

София. „Ботев" Пловдив официално отказа на искането на „Левски" да даде Мъри Стоилов. В интервю за Канал 3 спортният директор на канарчетата съобщи, ч...

13 юли | 12:56
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