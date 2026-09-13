Тайфунът „Делфин“ удари Китай: над 1 милион евакуирани, Шанхай е море, няма полети
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Окинава. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Отменят полети, чакат го в Китай
Сардиния - никой не се ядосва Всеки, който е дегустирал от омаята и съвършенството на плажовете в Сардиния, знае, че няма нужда да лети до Малдивите...