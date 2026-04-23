Утре! "Стандарт" с колекционерски брой за 150 години от Априлското въстание

С уникален брой излиза "Стандарт" на 24 април! Медията предлага два вестника на цената на един.

Освен горещите новини за политическите обрати в страната, "Стандарт" предлага и уникален колекционерски брой, посветен на 150 години от избухването на Априлското въстание. В него ще бъдат разказани историите на героите на Батак, Перущица, Копривщица, Панагюрище, Брацигово, Пещера, Пазарджик, Дряново, Клисура, Априлци.

В уникалния брой на 24 април ще намерите:

"Показват за първи път ятагана на Бачо Киро"

"Историята на Черешовото топче"

"10 тайни от живота на Захарий Стоянов"

"Каблешков бил началник на гара"

"Пророческият сън на Бенковски"

"Г.С. Раковски - финансистът на революционните борби"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com