Нов национален празник! Просветният министър с ключов ход

Министерство на образованието и науката работи за създаването на критична маса от хора, които да отбелязват редовно годишнината от Априлското въстание - 20 април. Това заяви министърът на образованието и науката Сергей Игнатов. По-рано този месец ведомството обяви, че денят ще бъде неучебен, но присъствен за учениците.



"Целта е да успеем да създадем една критична маса от хора, които го преживяват и отбелязват, за да имаме основание тази дата да се превърне в официален, а защо не и национален празник на България", каза Игнатов по време на работна среща с директорите на училищата в София, цитиран от сайта на МОН.



"Век и половина след Априлското въстание имаме един добър повод не просто да отбележим тази годишнина, а да поставим началото на нова традиция в нейното честване. Това е възможност да преосмислим какво означава този ден за нас днес и как го предаваме на следващите поколения", добави Игнатов.



Министърът поясни, че идеята не е свързана с конкретни обстоятелства – че е понеделник или денят след избори, а е с дългосрочна визия. Според него България в момента се нуждае от нов тласък за развитието си и той трябва да тръгне от образованието.



Игнатов смята, че усилията трябва да бъдат насочени към учениците.



"Да се върнем към българския героизъм – да посеем семената на закъснялото българско самоосъзнаване. Това е инвестиция не само в паметта, но и в бъдещето", апелира министърът.



Според него чрез създаването на ученически послания и тяхното събиране в цялата страна ще бъде отбелязан денят, в който ние сме се събудили и сме преодолели страховете си.



Министър Игнатов съобщи, че правителството предвижда да реализира програма до края на годината, за която ще бъдат осигурени средства. Ще се работи с Министерството на културата, за да бъдат отворени и достъпни музеите на 20 април (понеделник). Министри също ще се включат в събития в различни области на страната.



Проф. Игнатов подчерта, че училището остава пространство на образование и ценности, където партизанщината и политическата пропаганда са недопустими.

