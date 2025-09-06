Денят на Съединението! Тримата големи един до друг /ВИДЕО/

Съединението на България направи политическо чудо - тримата големи застанаха един до друг

Президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова и премиерът Росен Желязков за първи път застанаха един до друг на кулминацията на тържествата за Съединението.

Тържествената заря-проверка по традиция е в Пловдив. Тя започна в 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник.

Държавният глава приема почетния строй и ще произнесе слово.

На церемонията ще присъстват още вицепрезидентът Илияна Йотова и народни представители.

В тържествената заря-проверка ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

С церемонии в цялата страна днес бе бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

