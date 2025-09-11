Лили Иванова с жест към хората на културата в Пловдив

Примата на българската музикална сцена Лили Иванова отново ще зарадва пловдивчани и гостите на града с грандиозен концерт на Античния театър на 13 септември.

Мащабното събитие е със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър "Стефан Македонски" с диригент – талантливият пловдивчанин - маестро Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров, също пловдивчанин, известен китарист, композитор, автор на текстове и аранжор.

В града под тепетата билетите за концертите на любимата певица на няколко поколения никога не стигат, а Античният театър едва побира хилядите й почитатели.

Въпреки това, тази година като жест към града и по-специално към пловдивските дейци на културата, фондация „Лили Иванова“ подари безплатни билети на Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Регионален археологически музей, Народна библиотека “Иван Вазов”, Градска художествена галерия, Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, най-добрата музикална школа „Арт Войс Център“ и на пловдивските читалищни дейци.

Гранд дамата на БГ естрадата е описвана най-често като съвкупност от талант, воля, дисциплина и харизма. Талантът, мащабът, професионализмът и енергията ѝ са съчетани с невероятната ѝ способност да бъде винаги модерна. Лили Иванова успява да съчетава съвременните музикални тенденции в новите си песни. Тя не слиза от сцената от 1961 г. насам, зад гърба си има над 11 хиляди концерта и над 35 албума. Наред с многобройните си награди, Лили Иванова получи и специалната награда на БГ Радио за „Най-голям български поп изпълнител за всички времена“, която описва може би най-точно уникалното ѝ творческо дълголетие.

Силната ѝ връзка с публиката превръщат всеки неин концерт в незабравим емоционален спомен. Самата Лили Иванова не спира да се покланя пред публиката си, считайки я за най-големия олтар и най-скъпата си награда.

