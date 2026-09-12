Лили Иванова с жест към хората на културата в Пловдив
Лили Иванова с жест към хората на културата в Пловдив Примата на българската естрада отново ще завладее Античния театър под тепетата
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Лили Иванова с жест към хората на културата в Пловдив Примата на българската естрада отново ще завладее Античния театър под тепетата
Който иска да се възползва от предложението обаче трябва да стане веган
На всички, които са се отказали от пътуването ще бъде възстановена сумата за билета, а на останалите потърпевши,изчакали заминаването на композицията,...
От днес започва продажбата на билети за концерта на Uriah Heep на 7 май в русенската зала "Булстрад Арена". Цените на пропуските за шоуто ще бъдат 15,...