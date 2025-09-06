Влакът "Баба Меца" със специална мисия

По случай 140-ата годишнина от Съединението, Българските държавни железници (БДЖ) организираха уникално празнично пътуване с легендарния парен локомотив „Баба Меца“. Почти 100-годишната машина потегли от София към село Долни Раковец, където се провежда традиционният Фестивал на чесъна, а стотици ентусиасти избраха да отбележат празника с това незабравимо преживяване.

Зад управлението на близо 100-годишната машина стои машинистът г-н Джоков, за когото работата на празник е призвание. „Тук сме, за да направим празника на останалите още по-добър“, сподели той, докато с опитни ръце управляваше локомотива, захранван с въглища в горещата си пещ.

Пътуването с „Баба Меца“ се превърна в истински празник на колела, съчетаващ история, традиция и радостта от споделеното преживяване, доказвайки, че споменът за великите дела на България е жив и се предава на поколенията.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com