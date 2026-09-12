Влакът "Баба Меца" със специална мисия
Пътуването е по случай 140-ата годишнина от Съединението
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Пътуването е по случай 140-ата годишнина от Съединението
Ретро пътуването се организира съвместно със Столична община район „Банкя” по повод провеждането на фестивала Уличните артисти
Ретро влак, на който като огняр е работил поетът Никола Вапцаров, пътува от София до Черепишкия манастир за днешния Лазаровден. Парният локомотив е п...