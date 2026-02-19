С възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски в София бе почетена 153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата.

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян, служебният министър-председател Андрей Гюров, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, кметът на София Васил Терзиев.

Те пристигнаха с литийно шествие от храма „Света София - Премъдрост Божия” до паметника на Васил Левски. В храма се проведе панихида в памет на Васил Левски, водена от патриарх Даниил, който каза, че примерът и заветите на Левски са ни необходими и днес, когато обществото преживява нови разделения и е изправено пред нови изпитания.

Васил Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз, защото с тази сила могат да се постигнат големи цели - да върнем доверието в себе си, в държавността, в институциите. И тогава и днес общото ни дело е да имаме държава на законност и равноправие, справедлива за всички български граждани", заяви президентът Йотова в словото си пред паметника на Васил Левски в София.

В словото си пред гражданите държавният глава заяви, че днешната дата е ден на безсмъртието на вечния български идеал за справедлив и достоен живот. „Безсмъртие, на което историята завинаги даде име – Васил Левски“, посочи Илияна Йотова.

Левски преобърна времето, за да възкръсне България и да се въздигне във вековете като държава на равноправие, законност и свобода, каза тя. Президентът допълни, че в делото си Апостола не е бил сам, а заедно с хиляди съмишленици - горди и независими българи, от всички краища на родните земи. По думите на Илияна Йотова именно Българското Възраждане ни учи, че не е по силите на един човек да проправи сам пътека. „Можем да вървим напред само ако сме заедно, с общи усилия, да мислим за Отечеството и за рода ни“, заяви Илияна Йотова.

Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че не трябва да вярва на ближния си, че националните ни добродетели, които ни съхраниха като народ и държава, са отживелица, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че на тези твърдения трябва да се отговори на висок глас, че устоите на българския национален дух са здрави и нищо не може да ги прекърши. Защото българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни, допълни президентът.

Илияна Йотова подчерта, че ако гледаме като народ в една посока, увлечени в общо дело, ще достигнем лесно високите български върхове. Въпросът на бъдещето не е на чия страна си, а дали си на страната на правдата с любов и кураж за Отечеството, заяви в словото си държавният глава, предаде БТА.

