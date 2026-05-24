Белоградчик отбеляза тържествено 24 май

В Белоградчик честването на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, започна с тържествено празнично шествие. Водени от Духовия оркестър към Народно читалище „Развитие – 1893 г.“, ученици, учители, културни дейци и граждани преминаха по централната улица „Княз Борис I“ в посока от Художествена галерия „Вълчо Вълчев“ към площад „Възраждане“. Празничното шествие обедини поколения белоградчичани, които почетоха делото на светите братя.

На тържеството присъстваха Боян Минков – кмет на община Белоградчик, Ангел Боянов – заместник-кмет „Стопански дейности“, Женя Живова – заместник-кмет „Финанси и приходи“, Ангел Георгиев – председател на Общински съвет, представители на образователни и културни институции, учители, ученици и множество граждани.

В приветствието си кметът Боян Минков подчерта значението на 24 май като един от най-светлите и обединяващи български празници – ден, в който почитаме знанието, духовността и хората, които ежедневно пазят и предават българската култура и традиции. В рамките на празничното тържество господин Минков награди Виолета Младенова – учител в СУ „Христо Ботев“, за нейния висок професионален и творчески принос в разработването на авторски изпитни материали и задачи на национално ниво. Общинското ръководство и нейните колеги изразиха своята признателност за майсторското интегриране на географското и културно наследство на град Белоградчик в учебния процес, както и за успешното популяризиране на родния край сред младите хора. Отличието бе посрещнато с бурни аплодисменти от присъстващите.

Богатата празнична програма продължи с музикални и танцови изпълнения. Участие взеха децата от мажоретен състав, вокална група „Звънчета“ и школа по народни танци към Детски комплекс – Белоградчик. Със своя талант, артистичност и настроение младите изпълнители създадоха истински празник за всички присъстващи и заслужено получиха продължителните аплодисменти на публиката. Незабравима част от програмата бяха и най-малките участници – децата от група „Детелини“ към Детска градина „Иглика“, които внесоха още повече усмивки и празнично настроение със своите изпълнения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com